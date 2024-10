Ceará goleia Serra Branca/PB e avança às oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Ceará está na Oitavas de Final da Copa do Brasil Sub-20. O Alvinegro goleou o Serra Branca/PB por 5 a 0, nesta sexta-feira (4), na Cidade Vozão, e avançou no torneio nacional. Os gols da vitória do Vovô foram anotados por Caio Rafael, João Victor (duas vezes) e Fabrício.

Na próxima fase, o Vozão enfrentará a equipe do CSA/AL em jogos de e volta. As datas serão publicadas posteriormente pela Confederação Brasileira De Futebol (CBF).

Como foi jogo

No início do confronto, o Vozão apresentou a primeira chance ofensiva aos seis minutos, quando Caio Rafael arriscou da entrada da área e a bola seguiu para fora. Em seguida, aos oito, foi a vez de Pablo esboçar o perigo em favor do Alvinegro. Aos quinze minutos, em nova jogada de Caio Rafael, o camisa 10 do Alvinegro escapou da marcação adversária e mandou em direção as redes, mas quase seria um golaço para o Vozão.

A chance alvinegra novamente apareceu aos 25 minutos, quando o Vovô chegou ao ataque e o atleta adversário deu um toque de mão na bola. Pênalti marcado. Na cobrança, Caio Rafael converteu e abriu vantagem. Ainda na primeira etapa, Pablo buscou ampliar a vantagem alvinegra e parou na defesa do arqueiro rival.

Legenda: O Alvinegro avançou de fase e enfrenta o CSA pela Copa do Brasil Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Na volta do intervalo, o técnico Alison Henry promoveu as primeiras alterações na sua equipe com as saídas de Pablo e Daniel para a entrada de Zé Neto e Kaique. A vantagem alvinegra foi ampliada aos seis minutos, com João Victor mandado a bola tranquilamente para o gol.

O terceiro gol do Alvinegro surgiu em seguida, aos treze minutos, quando Kaique invadiu a área e lançou para o gol. O arqueiro do Serra Branca tentou defender, mas João Victor aproveitou e concluiu para as redes. Já aos 22 minutos, de fora da área, Fabrício mandou em direção ao gol e anotou o quarto gol do Vozão, decretando a goleada alvinegra. Aos 35 minutos, Kaique arriscou na velocidade, invadiu a área e mandou para as redes, marcando o quinto gol do Vovô e deu números finais ao confronto.