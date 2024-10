Brasil x Argentina pela Final da Copa do Mundo de Futsal: confira horário, palpite e onde assistir

É decisão. A Seleção Brasileira entra em quadra neste domingo (6), pela grande final da Copa do Mundo de Futsal contra a Argentina. O duelo de maior rivalidade das quadras será às 12h (horário de Brasília), será disputado na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

Essa será a primeira final entre os rivais sul-americanos no Mundial. O Brasil foi campeão em cinco ocasiões: 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A Argentina ganhou em 2016.

Esta é a terceira final seguida para a Albiceleste, igualando feito que apenas Brasil e Espanha conseguiram no passado. Nesta série, a equipe perdeu apenas uma partida em 20 disputadas, somando 17 vitórias e dois empates.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo da: TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+.

Palpites

Como chegam as equipes

Após 12 anos de fora de uma final de mundial, a seleção brasileira conseguiu a classificação. Após passar com 100% de aproveitamento da fase de grupos, que tinha também Tailândia, Cuba e Croácia, os brasileiros pegaram a Costa Rica nas oitavas de final e venceram por 5 a 0.

Nas quartas, o Brasil enfrentou Marrocos e venceu por 3 a 1. O jogo mais duro da trajetória até a final foi a semi. Contra a Ucrânia, o Brasil saiu atrás do placar, conseguiu virar o jogo para 2 a 1, mas os ucranianos buscaram o empate. No final do jogo, em cobrança de tiro livre, a Seleção marcou e segurou o placar de 3 a 2 até o final.

Legenda: O Brasil chega para a decisão invicto e com o melhor ataque do torneio Foto: Leto Ribas/CBF

Assim como Brasil, a Argentina chega à decisão com 100% de aproveitamento: seis vitórias em seis jogos. Após passar pela fase de grupos com três vitórias em três jogos, os argentinos enfrentaram a Croácia, do grupo do Brasil, nas oitavas, e venceram por 2 a 0.

Nas quartas, passaram pelo Cazaquistão, goleando pelo placar de 6 a 1, antes de chegar à semifinal e vencer a França por 3 a 2, chegando à sua terceira final seguida de Copa do Mundo.

O último encontro entre as duas equipes foi em 2024, na final da Copa América. A Seleção Brasileira foi campeã depois de vencer a partida por 2 a 0. Gols de Pito e Rafa.

O técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, analisou o confronto e destacou a importância da rivalidade.

"Duas equipes que se conhecem muito, que se enfrentam com muita frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido", afirmou Xavier, ressaltando o equilíbrio entre as duas potências.

Legenda: O técnico Marquinhos Xavier espera um jogo duro do Brasil contra o maior rival Sul-Americano Foto: Leto Ribas/CBF

Para a final, o jogador brasileiro Rafa Santos acredita que a chave para a vitória será a concentração e a disciplina. “Acho que o jogo será decidido na parte mental. Quem errar menos levará o título pra casa”.

FICHA TÉCNICA BRASIL X ARGENTINA

Local: Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão

Data: 2/10/2024 (quarta-feira)

Horário: 12h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+