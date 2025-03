Maracanã x Ceilândia: veja horário, palpites e prováveis escalações

Maracanã e Ceilândia (DF) se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em jogo pela 2ª Fase da Copa do Brasil. Por se tratar de jogo único, um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer estará na 3ª Fase e receberá de cota da CBF o valor de R$ 2,315 milhões.

Como chegam as equipes

O Maracanã está na 2ª Fase após eliminar o Ferroviário nos pênaltis. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal e jogo no Domingão, a equipe alvianil avançou nas penalidades.

No último domingo (9), a equipe foi eliminada do Campeonato Cearense ao ser goleada pelo Ceará por 4 a 0 no PV, pelas semifinais. Na ocasião, Júnior Cearense poupou titulares visando o jogo com o time candango.

O goleiro Rayr lamentou a eliminação no Cearense, mas destacou a importância do jogo da Copa do Brasil. "Não havíamos perdido desta maneira na temporada, jogando mal. Mas tudo faz parte, se a derrota for para vir agora, e nos ensinar, é ter cabeça erguida para quarta-feira que será uma decisão".

Jogadores como Jairo, Michel Pires, Davi Torres, Testinha e Bravo foram poupados e não iniciaram o jogo com o Ceará.

Já o Ceilândia, eliminou o Coritiba nos pênaltis, jogando no Abadião, no DF. No tempo normal, o jogo foi 2x2.

Os destaques da equipe são o goleiro Sucuri, que pegou dois pênaltis naquele jogo, e Felipe Clemente, que fez dois gols no tempo normal.

A equipe está nas semifinais do Campeonato Brasiliense e enfrentará o Capital.

Prováveis Escalações

Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Wendel, Jairo, Leandro, Jair Berlitz, Michel Pires, Wilker, Davi Torres, Patuta e Luís Soares. Técnico: Júnior Cearense

Ceilândia

Sucuri, Paulinho Ferdinan, Euller Viana, Badhuga, Felipe Camargo, Júlio César, Pedro Bambu, Matheus Nolasco, Felipe Clemente, Nando e Kennedy. Técnico: Adelson de Almeida