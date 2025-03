Náutico bate Vitória no Barradão com gols de ex-Ceará e avança na Copa do Brasil

O Náutico surpreendeu o Vitória na noite desta quarta-feira (12), no Barradão, em jogo único pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O Timbu venceu por 2 a 0 e avançou para a 3ª Fase.

Os gols do Timbu foram marcados por dois ex-jogadores do Vozão, Buiú e Hélio Borges. O primeiro gol do Náutico saiu aos 27 do 1º tempo, com Hélio Borges, e Buiú ampliou aos 36.

Foi a primeira derrota do Vitória na temporada, que vinha de 22 jogos sem perder, contando jogos ainda de 2024. O Rubro-Negro baiano disputará a Série A e a Copa Sul-Americana deste ano, enquanto o Timbu está na Série C do Brasileiro.