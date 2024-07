Vojvoda elogia grupo do Fortaleza e avisa: 'Não estamos desesperados por reforços'

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória contra o Fluminense por 1 a 0 no Castelão pela 15ª rodada da Série A e comentou sobre reforços na abertura da janela de transferências no próximo dia 10.

"Temos uma necessidade em determinadas posições, não muitas, pois temos um bom elenco. Pode ser um jogador, podem ser três. Temos um elenco bom e não estamos desesperados por essa abertura de janela, estamos bem. Vamos analisar as opções do mercado e planejar se é possível ou não", disse ele.

Em seguida, o treinador destacou que só chegarão jogadores para dar um salto de qualidade ao elenco.

"As contratações que pedi, que estamos analisando precisam agregar e ajudar a seguir melhorando. Precisa que o time dê um salto de qualidade, esse é o pensamento. Muitas vezes aparecem oportunidade e o pensamento tem que ser se esse jogador vai ajudar o clube a crescer".

Atuação madura

Vojvoda também avaliou a atuação do Fortaleza diante do Fluminense, a classificando como madura.

"Conquistar três pontos no Brasileirão é muito difícil. Fizemos um bom primeiro tempo, com finalizações, na segunda parte também. Conseguimos um gol e defendemos também. Vi um time com uma maturidade importante, sabendo jogar os momentos que tem na partida. Ganhamos somente por um gol, mas o importante é conseguir os três pontos em casa".

O Leão é o 8º colocado com 23 pontos, dois do G6, que dá vaga na Libertadores. O 6º colocado é o Athletico/PR, com 25. O Fortaleza volta a jogar na quinta-feira (11), pela 16ª rodada, contra o Flamengo no Maracanã, às 20 horas.