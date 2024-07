Lucero exalta força do Fortaleza como mandante na Série A: 'Muito intensos'

Autor do gol da vitória do Fortaleza diante do Fluminense neste domingo no Castelão, Lucero exaltou a força do Leão como mandante. Nesta Série A, são 8 jogos, com 5 vitórias e 3 empates.

O detalhe é que são 5 vitórias seguidas, após 3 empates. O atacante destacou os pontos que fazem o Leão forte em casa, 3º melhor mandante.

"Acho que é o clima, o gramado, o estádio, nossa torcida. Somos muito fortes, intensos. Estamos aproveitando esta faceta, de conquistar os 3 pontos em casa. Nas primeiras rodadas, contra Botafogo, Cruzeiro e Bragantino, faziamos gols e não conseguiamos sustentar. Agora estamos melhorando isso, tanto no ataque quanto na defesa".

Perto do G6

Sobre a campanha do Tricolor de Aço, em 8º com 23 pontos, 'El Gato' espera que o time mantenha o ritmo. A equipe está há 2 pontos do G6, aberto pelo Athletico/PR.

"É seguir passo a passo. Sabemos o quanto é dificil o Brasileirão e a importancia para o clube, para torcida e para nós. Temos que seguir por este caminho".