Banco move processo contra Daniel Rocha por dívida de R$ 274 mil

O ator Daniel Rocha está sendo processado por um banco privado após ser citado pela Justiça e não ser encontrado em seus endereços no Rio de Janeiro e São Paulo para o pagamento de uma dívida, agora atualizada em R$ 274.942.80. As informações são do “Extra”.

Daniel fez um empréstimo no banco de R$ 125 mil. Em 2020, com o início da pandemia, ele alegou não ter condições de pagar e negociou a dívida em 44 parcelas de R$ 6.248.70 cada. O ator fez o pagamento de outubro do mesmo ano até novembro de 2021. Depois dessa data, parou de pagar as parcelas acertadas.

Veja também Zoeira Filho de Ary Mirelle e João Gomes se recupera após internação por bronquiolite Zoeira Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da primeira Zona de Risco da Mansão? Vote Zoeira Influencer diz se arrepender de affair com Whindersson Nunes: 'Só trouxe coisas ruins'

Daniel segue ativo nas redes sociais, apesar de não ter sido encontrado. Seu último post no feed no Instagram foi há dois dias. Em 2021, ele chegou a morar em Londres, na Inglaterra, quando namorou a modelo Mariana Nunes. Daniel ainda não se manifestou publicamente sobre a dívida.

O ator, de 33 anos, já esteve no elenco de novelas da Globo como “Avenida Brasil” e “Império".