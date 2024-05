Filho de Ary Mirelle e João Gomes se recupera após internação por bronquiolite

Ary Mirelle utilizou as redes sociais para revelar aos seguidores que o pequeno Jorge, fruto de sua união com o cantor João Gomes, teve bronquiolite há duas semanas. No relato, divulgado nesta quinta-feira (16), a influenciadora desabafou sobre a preocupação que sentiu até o bebê se recuperar.

Em stories publicados em seu perfil no Instagram, Ary contou que o filho adoeceu após ter contato com a tia, que estava gripada. “Ela foi piorando e o Jorge acabou ficando doente. Então, minha mãe passou uns dias com ela no outro ‘ap’, até ela melhorar e o Jorge também”.

Segundo a influenciadora, o pequeno apresentou febre, tosse, secreção, obstrução nasal e dificuldade para respirar. “Ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando”, ela relatou, como forma de alertar outros pais.

Mesmo com o acompanhamento de profissionais qualificados, Ary afirmou ter ficado “desesperada” enquanto o pequeno se recuperava.

“Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência [...] eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda hora”, desabafou ela.

Apesar do susto, o pequeno Jorge já se recuperou da doença e está bem: “Ele melhorou já vão fazer duas semanas, graças a Deus. Mas que sirva de alerta”.

A influenciadora ainda fez um apelo às pessoas que têm contato com bebês. “Entendam que, nessa época do ano, existem muitas viroses e nós, adultos, aguentamos uma gripe, mas eles não aguentam. Parem de pegar na mãozinha de um bebê, parem de dar cheiro. Tem muita criança sofrendo por existirem adultos irresponsáveis”, declarou.

Por fim, Ary Mirelle escreveu: “Tô vendo tantos casos de bebês tendo problemas respiratórios, UTIs pediátricas cheias, tantos bebês sofrendo e tendo dificuldade para respirar. A dor de uma mãe vendo seu filho doente é terrível. Queria poder ajudar cada um”.

O QUE É BRONQUIOLITE E COMO PREVENIR?

Causada normalmente pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), a bronquiolite é uma inflamação pulmonar derivada de uma contaminação por vírus. De acordo com informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a doença atinge principalmente bebês menores de dois anos. Os principais sintomas são:

Febre

Dor de garganta

Dor de cabeça

Secreção nasal

Tosse

Chiado no peito

Dificuldade para respirar

Lábios e unhas arroxeados

Em conversa com o Diário do Nordeste, no início do ano, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, explicou que, devido aos sintomas, a bronquiolite pode confundida com algo mais simples no início.

“Inicia com um quadro leve, parecendo um resfriado, com febre baixa, mas vai progredindo para a dificuldade respiratória com ápice no 5º dia. Geralmente, levam 2 semanas para a recuperação”, afirmou o especialista.

Para prevenir, é importante os bebês não sejam expostos a aglomerações e nem se tenham contato com pessoas gripadas. Também é recomendado que, antes de se aproximar dos pequenos, adultos higienizam as mãos com álcool em gel ou água e sabonete.