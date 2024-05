Grávida de quatro meses, Iza revela sexo de bebê; veja vídeo

A cantora Iza, de 33 anos, revelou que está grávida de uma menina. Através do Instagram, a artista mostrou o momento da descoberta.

Grávida de 4 meses, Iza aparece no vídeo ao lado do companheiro Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol. O casal fica de frente para uma estrutura cheia de balões no formato de ponto de interrogação. Ao som de "This Will Be (An Everlasting Love)", Yuri fez a contagem regressiva e logo em seguida, Iza furou um dos balões.

"É uma menina, é uma menina", gritou a cantora ao ver os confetes da cor lilás. Após a revelação, o casal se abraçou e comemorou. Na legenda, Iza revelou que o nome da menina será Nala.

Em entrevista ao Fantástico em abril, a cantora revelou que Yuri sonhava em ter um menino. Iza, por outro lado, acreditava que estava grávida de uma menina. "Ser mãe sempre foi um sonho meu", disse emocionada.