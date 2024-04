Iza comenta sangramento no início da gravidez e revela se prefere menino ou menina

Grávida de três meses do primeiro filho, fruto do relacionamento com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol, Iza revelou detalhes sobre o assunto, em entrevista ao "Fantástico" no domingo (14). A cantora de 23 anos comentou que chegou a ter um sangramento no início do período gestacional, o qual fez com que ela precisasse cancelar compromissos profissionais, como a apresentação que faria em uma das festas do "BBB 24".

“Precisei cancelar alguns compromissos. Tive um pequeno sangramento. Eu tinha uma capa de revista, um show no BBB e uma apresentação em Aracaju. Meu médico pediu para ficar um pouco quietinha, para evitar que aquilo evoluísse”, disse, sobre a época em que ainda não havia revelado ao público a gravidez.

A artista, que está no terceiro mês da gestação, contou como descobriu: “Eu estava indo visitar uma amiga. Quando entramos no assunto gravidez, comecei a me questionar sobre quando rolou a minha última menstruação. Comecei a ficar um pouco nervosa. Depois, pedi um teste de gravidez para um segurança”, entregou.

Apesar do susto inicial com o sangramento, Iza assegurou que permanecerá com sua agenda de shows, e pretende se apresentar no "Rock in Rio", em setembro. “Eu apenas diminuí o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. Estarei com um barrigão de 8 meses no Rock in Rio. […] Estar no palco grávida é uma coisa que eu sonho muito”, contou.

Sobre esperar um menino ou uma menina, a famosa revelou a sua preferência. O pai da criança sempre sonhou em ter um menino. Iza, por outro lado, declarou que acha que carrega uma menina. "Ser mãe sempre foi um sonho meu", garantiu, emocionada.