Whindersson Nunes libera venda de ingressos para show em Fortaleza; veja valores

O humorista Whindersson Nunes anunciou a abertura da venda de ingressos para o show de humor em Fortaleza, marcado para 25 de maio, às 20h. O objetivo é arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi compartilhada pelo piauiense no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira (13).

Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação acontecerá no estádio Presidente Vargas, que tem capacidade para 20,6 mil pessoas. O espetáculo de stand-up marca o retorno do youtuber aos palcos.

Veja também Zoeira Whindersson Nunes responde Janja sobre indireta em resgate de cavalo Caramelo Zoeira Após separação de Belo, Gracyanne Barbosa se muda para apartamento de 18m² em SP; veja fotos

Os ingressos para o show estão sendo vendidos por meio do site do Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 280.

Confira os valores dos ingressos por setor*:

Ouro : R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia) Prata : R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia) Bronze : R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia)

: R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia) Arquibancada: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

*Em todos os setores há acréscimo de taxa administrativa de 15% do valor do ingresso.