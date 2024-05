Whindersson Nunes responde Janja sobre indireta em resgate de cavalo Caramelo

A troca de farpas entre a primeira-dama do Brasil, Janja Lula, e o influenciador digital e humorista Whindersson Nunes ganhou novo capítulo neste sábado (11). O piauiense voltou a usar o X (antigo Twitter) para responder à indireta da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com nova repercussão nas redes sociais.

Whindersson respondeu à indireta dois dias depois da primeira troca de farpas pública entre os dois, na última quinta-feira (9). Segundo o humorista, o tom irônico adotado na publicação "foi sobre fazer muito auê sem pegar no pesado", referindo-se ao resgate do cavalo Caramelo das enchentes no Rio Grande do Sul, e que Janja "é inteligente" para discernir o tom adotado.

Até o momento, a publicação conta com mais de 3,2 mil comentários e 28 mil curtidas. Com opiniões mistas, diversos internautas criticaram a resposta de Whindersson, enquanto outros endossaram as críticas feitas pelo influenciador digital.

Entenda o caso

Na última quinta-feira, Janja utilizou as redes sociais para comemorar o resgate do cavalo Caramelo, que estava ilhado em um telhado de residência na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O humorista compartilhou, em tom irônico, a postagem da primeira-dama. Para isso, utilizou uma imagem de Jade Picon na novela "Travessia", da TV Globo, na qual a personagem Chiara, durante um sonho, aparece lavando roupa a mão, na beira de um rio. Internautas interpretaram a atitude como deboche.

Inúmeras reações surgiram a partir da publicação de Whindersson. Uma delas foi do jornalista Júnior Silva, que saiu em defesa da primeira-dama, relatando que partiu da própria Janja a iniciativa pelo resgate do animal.

"Foi a Janja que conseguiu mobilizar o Exército para resgatar a égua Caramelo. Ela que ficou em contato com os voluntários que conseguiram um haras paro cavalo. Essa atitude do Whindersson Nunes desmoraliza um trabalho importantíssimo que tá sendo feito", pontuou. Janja respondeu à postagem do jornalista:

A partir de então, começou uma troca de farpas envolvendo outros internautas, até a postagem deste domingo, onde Whindersson compartilha a publicação de Janja respondendo diretamente à primeira-dama. Até o momento, a esposa do presidente Lula ainda não se manifestou.