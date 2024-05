Cissa Guimarães lamenta morte do ex-marido Paulo César Pereio: 'Grande amor da minha vida'

Paulo César Pereio, que morreu neste domingo (12) aos 83 anos, foi casado durante 15 anos com Cissa Guimarães. A atriz e apresentadora publicou nas redes sociais um relato sobre a relação do ex-casal.

"Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos "sucedâneos", Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço, meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício! Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno", o casal teve dois filhos, João e Tomáz Velho.

Cissa concluiu se declarando ao ex-marido. "Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu pra que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio", finalizou.

Em setembro de 2023, Cissa e outros atores visitaram Pereio no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Morte de Paulo César Pereio

O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo (12) no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos. Segundo o jornal O Globo, a confirmação da morte de Pereio foi dada por Stepan Nercessian, que era amigo do ator e presidente do Retiro dos Artistas.

Pereio nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. O ator atuou em mais de 60 filmes, e trabalhou com diretores como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

O artista foi casado duas vezes, dentre elas com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães. Pereio deixa quatro filhos.