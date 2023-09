Cissa Guimarães visita ex-marido, o ator Paulo César Pereio, no Retiro dos Artistas

Fim de semana de reencontro entre famosos. Cissa Guimarães visitou, nesse sábado (23), o ator Paulo César Pereio, com quem foi casada durante 15 anos. Ele é pai de dois filhos da atriz, Tomás e João.

O local do encontro foi o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, onde se encontra o veterano ator, de 82 anos. Os dois se abraçaram e caminharam juntos pelo local, como mostram os registros postados pelo perfil do Retiro nas redes sociais. As informações são do jornal Extra.

Além de Cissa, outros famosos estiveram no Retiro visitando os artistas que vivem por lá. Maitê Proença e o diretor de cinema Bruno Barreto foram alguns deles.