Morre ator Paulo César Pereio aos 83 anos

O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo (12) no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos. Segundo o jornal O Globo, a confirmação da morte de Pereio foi dada por Stepan Nercessian, que era amigo do ator e presidente do Retiro dos Artistas.

Veja também Zoeira Em chá revelação, ex-BBBs Viih Tube e Eliezer revelam que serão pais de menino Zoeira Dona Déa expõe doação de R$ 1 milhão de Luciano Huck ao Rio Grande do Sul

Pereio nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. O ator atuou em mais de 60 filmes, e trabalhou com diretores como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

O artista foi casado duas vezes, dentre elas com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães. Pereio deixa quatro filhos.