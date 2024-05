Em chá revelação, ex-BBBs Viih Tube e Eliezer revelam que serão pais de menino

Viih Tube e Eliezer, ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) 20 e 22, respectivamente, revelaram que serão pais de um menino. O anúncio aconteceu neste domingo (12) durante um chá revelação transmitido por meio de uma live solidária com doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Para revelar o sexo do bebê, ambos entraram em uma grande bola plástica. O item foi enchido com balões e confete na cor azul assim que a contagem regressiva para o anúncio foi finalizada. As informações são do portal Splash, do Uol.

"Menino! Menino! Menino", gritou o casal assim que a revelação foi divulgada. Durante o chá revelação, Viih Tube e Eliezer organizarem brincadeiras com a família dos dois e com a filha Lua. Os dois também disponibilizaram na live um QR code com a arrecadação de doações para a população atingida pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

"Quem acompanhou a live, muito obrigada! Estamos muito felizes. Você vai ter um irmãozinho, amor", celebrou Viih Tube em direção à filha Lua. A menina acabou de completar um ano.

Eliezer e Viih Tube anunciaram no fim de abril que seriam pais novamente. No momento da revelação da nova gravidez dos ex-BBBs, a ex-sister já estava com 12 semanas de gestação.