Lua, primeira filha de Viih Tube e Eliezer, se tornou milionária antes de completar 1 ano

Lua Di Felice, de 1 ano, primeira filha do casal de influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer, ficou milionária antes mesmo de completar seu primeiro ano de vida. Em outubro do ano passado, quando a bebê tinha seis meses, Viih revelou que a filha já tinha R$ 1 milhão na conta.

A ex-BBB justificou que, segundo a legislação brasileira, uma parte do cachê pago para publicidades com criança precisa ir para uma conta bancária no nome do menor de idade.

“Todo dinheiro de publicidades que a Lua participa comigo vai para uma continha dela. Sei que não é todos os pais que fazem isso, mas é correto, até pela lei. Para um bebê estar participando de uma publicidade, tem que tirar um alvará, tem todo um processo, e dentro desse processo tem que colocar em uma continha da criança”, disse ela na época.

Veja também Zoeira Viih Tube e Eliezer anunciam segunda gravidez durante programa de Ana Maria Braga Zoeira Viih Tube comenta gasto milionário com festa de aniversário da filha: ‘Um exagero, sim’

“Inclusive, a Lua já tem R$ 1 milhão. A parte dela das publicidades que ela gravou, ela já tem R$ 1 milhão. Como vou explicar para a minha filha, quando ela tiver discernimento, de onde veio esse dinheiro? Vou ter que dar uma educação financeira para minha filha, ela já nasceu com muitos privilégios. Isso me preocupa, mas me conforta também”, completou Viih.

Nesta segunda-feira, Viih e Eliezer anunciaram que estão esperando o segundo filho durante a participação deles no “Mais Você”, da Globo. A influenciadora está com 12 semanas e a previsão de nascimento é em novembro. O casal ainda não sabe o sexo do bebê.