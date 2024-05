Viih Tube mostra reação de Eliezer à 2ª gravidez do casal: ‘Que caos!’

A influenciadora Viih Tube compartilhou com os seguidores o momento em que contou para Eliezer, companheiro e pai da filha dela, Lua Di Felice, que estava grávida pela segunda vez. A novidade foi anunciada pelo casal na última segunda-feira (29) e desde então eles tem falado sobre a descoberta da gestação nas redes sociais.



“Eu jurava que ia ser um momento todo perfeitinho quando eu fosse contar pra ele KKKK Corta pra: Lua chorando, câmera desfocada, ele fazendo a gente esperar horas pra chegar HAHAHAAAHAH Que caos!”, disse ela na legenda de um vídeo do momento.

Veja:

Viih revelou que esperou Eliezer por mais de uma hora para fazer ae chegou até a se estressar com a situação. “Já estamos as duas completamente irritadas gente, até numa hora dessas ele consegue se atrasar”, continuou.No vídeo, é possível ver a chegada de Eliezer, que se emociona ao ver ados dois com uma camiseta com os dizeres: “promovida a irmã mais velha”.