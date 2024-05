Mãe de Eloy Casagrande celebra entrada do brasileiro no Slipknot: 'Voe alto, filho'

O brasileiro Eloy Casagrande, ex-integrante do Sepultura, foi confirmado oficialmente na banda Slipknot. O grupo deu as boas-vindas ao baterista por meio de uma publicação no Instagram, na noite desta terça-feira (30).

Na postagem, um comentário chamou a atenção: a mãe do músico celebrou a nova fase da carreira dele. Lidia Casagrande escreveu que vive uma mistura de sentimentos com o anúncio, desejando que o filho “voe alto”.

“Meu filho, um filme passa na minha cabeça agora, toda sua trajetória até aqui. Quanto estudo, dedicação, foco, disciplina. Quanta luta, conquistas, garra, perseverança, aprendizado sempre… Sei que é onde você sonhou muito estar aí e o dia chegou, meu filho. O mundo lhe espera com sua divina música”, evidenciou.

Mais cedo, o músico já havia sido marcado em uma publicação dos nove integrantes do grupo. Os artistas também atualizaram seu site oficial com uma foto mascarada do baterista recém-contratado.

Eloy deixou a banda Sepultura no final de fevereiro deste ano, poucos dias antes da turnê de despedida "Celebrating Life Through Death" ter início.

BOATOS

Após a saída de Eloy, os fãs começaram a especular que o brasileiro estaria na banda americana, que sofreu duas baixas no ano passado.

Os boatos se intensificaram, na última quinta-feira (25), após uma apresentação do Slipknot na Califórnia, nos Estados Unidos. Mesmo mascarado, uma tatuagem no braço do baterista identificou que se tratava do brasileiro.