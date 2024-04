Martin Freeman volta a rebater críticas sobre cenas de sexo com Jenna Ortega, 30 anos mais jovem

O ator Martin Freeman voltou a se manifestar sobre as críticas recebidas pela relação entre as personagens dele e de Jenna Ortega no filme 'Miller's Girl', thriller erótico lançado em 2024. Na trama, os dois vivem uma relação de um professor maduro e sua aluna de 18 anos, contracenando cenas de sexo que renderam reações negativas do público por conta da diferença de idade entre eles: 30 anos.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, o ator defendeu que a personagem da estrela de ‘Wandinha’ é “adulta e cheia de nuances”. Freeman também argumentou que embora o filme da diretora Jade Bartlett retrate um caso tido como polêmico, não significa que ele tolera o comportamento.

“Não se trata de dizer: 'Isso não é ótimo?'”, afirmou Martin Freeman. Ao mesmo tempo, ele avaliou de “uma vergonha” o modo como as histórias sobre temas difíceis podem muitas vezes ser contaminadas pela opinião pública.

Freeman argumentou ainda que os atores assumem papéis no cinema sem endossar o assunto, citando o longa ‘A Lista de Schindler’, de 1993. “Vamos atacar Liam Neeson por participar de um filme sobre o Holocausto?”, questionou.

Em ‘Miller's Girl’, uma jovem escritora talentosa (Jenna Ortega) embarca em uma odisseia criativa quando seu professor (Martin Freeman) lhe atribui um projeto que envolve os dois em uma relação cada vez mais complexa. À medida que as suas vidas se entrelaçam, um drama sombrio sobre a maioridade é desenvolvido, explorando a conexão emocional entre eles.

Confira o trailer do filme: