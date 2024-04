Falsos ingressos para show de Madonna em Copacabana são anunciados por até R$ 2 mil

Anúncios com venda de ingressos falsos para o show da Madonna no Rio de Janeiro estão circulando nas redes sociais. As informações são do g1.

A cantora se apresenta no próximo sábado (4), em Copacabana. O show é gratuito, mas terá uma área VIP para convidados das marcas patrocinadores. Os anúncios falsos prometiam a venda de ingressos para essa área, mas o Itaú, patrocinador do evento, alertou que se trata de uma fraude.

Os valores dos ingressos falsos variavam de R$ 800 a R$ 2 mil. Os anunciantes informavam que não poderiam ir ao show e por isso estariam vendendo o ticket.

No entanto, somente convidados e clientes sorteados terão acesso a área VIP. Os ingressos são gerados por nome e CPF, sendo intransferível. Portanto, não é permitida a venda.

A Polícia Civil informou que não recebeu denúncias sobre a venda de ingressos falsos, mas recomendou que possíveis vítimas façam o registro de ocorrências nas delegacias ou on-line.