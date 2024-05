Janja rebate indireta de Whindersson Nunes para primeira-dama sobre resgate de cavalo Caramelo

Janja Lula, primeira-dama do Brasil, rebateu indireta de Whindersson Nunes, nesta quinta-feira (9). O influenciador e a socióloga discutiram sobre a atuação nos esforços para salvar o cavalo Caramelo, que estava ilhado, em Canoas, no Rio Grande do Sul. A interação gerou repercussão nas redes sociais.

Nas redes sociais, a primeira-dama relatou que general Hertz Pires do Nascimento, comandante das operações do Exército Brasileiro no estado, mobilizou equipes para salvar o animal. "Os veterinários do Exército devem acompanhar. Vamos torcer para que o Caramelo tenha resistido essa noite [de quarta-feira]”, disse.

Quando Caramelo foi resgatado, Janja compartilhou um vídeo revelando estar bem feliz com o salvamento. "Muito emocionada! Desde às 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo!", escreveu no X, antigo Twitter.

O humorista, por outro lado, republicou a postagem com uma imagem de Jade Picon na novela "Travessia", na qual Chiara, durante um sonho, aparece lavando roupa a mão, na beira de um rio. Internautas interpretaram a atitude como deboche.

Júnior Silva, que é jornalista, saiu em defesa de Janja. "Foi a Janja que conseguiu mobilizar o Exército pra resgatar a égua Caramelo. Ela que ficou em contato com os voluntários que conseguiram um haras pro cavalo. Essa atitude do Whindersson Nunes desmoraliza um trabalho importantíssimo que tá sendo feito", escreveu.

A primeira-dama respondeu à publicação do jornalista. "Ele não sabe q já inventaram maquina de lavar roupa faz tempo q libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem", comentou.