CAPTEI: AJE Fortaleza promove conversa sobre empreendedorismo social

Na última quinta-feira, 09, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) promoveu um encontro sobre empreendedorismo social, contando com a participação de Ticiana Rolim, Natália Martins e Celina Hissa. Durante a conversa, as convidadas destacaram algumas iniciativas que podem ser realizadas, apontaram pontos de melhoria para o cenário do empreendedorismo local e compartilharam casos de sucesso.

O evento foi marcado por uma troca de experiências enriquecedora entre representantes de ongs, empresários e os palestrantes. Lucas Melo, Coordenador Geral da AJE Fortaleza, ressaltou a importância do debate sobre empreendedorismo social no atual cenário.

Legenda: Celina Hissa, Natalia Martins, Ticiana Rolim, Lucas Melo e Renata Abreu Foto: Arquivo pessoal

"Foi um momento de troca muito rico, onde pudemos aprender novas formas de empreender e trazer mudanças para o nosso meio. Em um cenário atual, se torna algo extremamente necessário para o desenvolvimento do setor e o aprendizado de toda a sociedade" Lucas Melo Presidente da AJE

O momento foi uma oportunidade para os participantes ampliarem seus conhecimentos sobre empreendedorismo social e buscarem formas de implementar práticas inovadoras em suas organizações. Com a participação de Ticiana Rolim, Natália Martins e Celina Hissa e a interação entre os presentes, a conversa promovida pela AJE Fortaleza cumpriu o seu objetivo que é de inspirar e estimular ações que gerem impacto positivo na comunidade e no meio empresarial.

Legenda: Celina Hissa, Natália Martins e Ticiana Rolim Foto: Arquivo particular

Legenda: Renata Abreu e Lucas Melo Foto: Arquivo particular

Legenda: Ticiana Rolim Foto: Arquivo particular