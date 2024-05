Diogo Nogueira e Paolla Oliveira reagem a vídeo de atriz 'flertando' com os dois

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagiram ao vídeo da atriz Julia Iorio “flertando com os dois”, e a reação hilária dos dois acabou viralizando,. “É muito triste pensar que eu vou morrer e vou passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira. Que casal é esse? Meu deus do céu! Eu só preciso de uma chance!”, diz Julia no vídeo.

Devido à reação do casal, o perfil de Julia bombou e ganhou mais de 80 mil seguidores, segundo a plataforma Crowdtangle. A atriz também tem sido muito elogiada nos comentários de suas postagens.

“Representou 90% de nós brasileiros”, disse uma seguidora. “Cara, sou apaixonado em você. Sem essa energia, meu dia não começa bem e você é linda”, escreveu outra pessoa. “Nunca ninguém na história deste planeta esteve tão perto de realizar este sonho universal”, brincou mais um.

Julia, aliás, é filha do ator Duda Ribeiro, que morreu em 2016, aos 54 anos, de câncer no fígado. Conhecido por ter participado de novelas como "Caminho das Índias" (2010) e "Salve Jorge" (2012) e do humorístico "Tapas & Beijos", Duda estava em processo de quimioterapia para tratamento de um tumor neuro-endócrino quando faleceu.