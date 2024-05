Maísa faz desabafo sobre vida amorosa: 'Queria um marido'

A atriz Maísa Silva usou o “X”, antigo Twitter, para fazer um desabafo sobre sua vida amorosa, e mostrou que está pronta para casar.

“Eu não quero namorar, estou achando meio? Queria um marido mesmo”, escreveu ela nessa quarta-feira (15).

Um seguidor da rede social afirmou que a artista “é para casar”, e ela confirmou. “Tenho cara de esposinha? ‘Ah não sei o que, minha esposa está trabalhando, estou aqui cuidando das crianças’. ‘Oi, amor. Eu levei as crianças ao cinema para assistir seu novo filme vida... Elas amaram’”.

Veja também Zoeira Filho de Ary Mirelle e João Gomes se recupera após internação por bronquiolite Zoeira Adaptação de 'É Assim que Acaba', com Blake Lively, ganha trailer inédito; veja vídeo Zoeira Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da primeira Zona de Risco da Mansão? Vote

Outro seguidor sugeriu que Maísa não deve pular as etapas. Ela respondeu: “Se o mundo não acabar tão rápido, talvez dê para pensar em um namoro... Agora com essa visão de futuro que eu estou no momento? Não sei muito bem. (tweet com um amargor)”.

Em 2021, Maísa anunciou através das redes sociais o término do namoro de quatro anos com Nicholas Arashiro. Ele foi seu último relacionamento público.