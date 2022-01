Gabi Martins e Tierry reatam namoro no mesmo dia do término

Após terminarem o relacionamento de pouco mais de um ano, os cantores Gabi Martins e Tierry voltaram o namoro. A informação foi confirmada pelo próprio artista, pelas redes sociais, que afirmou ter sido “um desentendimento bobo”.

Os rumores sobre o fim do relacionamento iniciaram nessa sexta-feira (14). Amigos próximos do casal revelaram que o motivo do término teria sido sério, mas não foi traição.

“Somos seres humanos, que 'perdemos a estribeiras' e, como todo mundo, acabamos externando um desentendimento bobo, mas que foi resolvido. Tudo está sanado entre nós e nada tem a ver com meu filho”, escreveu Tierry.

Foto: reprodução/Instagram

Casal apaixonado

Os dois assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado, durante uma viagem à Bahia, mas já havia rumores que estariam juntos há alguns meses.

Apaixonado, o casal era constantemente flagrado em demonstrações públicas de afeto, e revelaram o desejo de casar e ter filhos. Gabi Martins e Tierry moravam juntos. Em um show realizado em São Paulo, eles dividiram o palco, onde cantaram juntos e trocaram beijos na frente dos fãs.

Em agosto de 2021, eles chegaram a encerrar o relacionamento. Na época, o ex-BBB Gui Napolitano foi apontado como o pivô do término. Mas quatro dias após a divulgação da informação, eles reataram.