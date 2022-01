Gabi Martins e Tierry terminaram relacionamento, diz colunista

O relacionamento entre os cantores Gabi Martins e Tierry chegou ao fim, após pouco mais de um ano juntos. Amigos próximos ao ex-casal revelaram que o motivo do término foi sério, mas que não foi infidelidade. As informações são do colunista Leo Dias.

Os dois assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado, durante uma viagem à Bahia, mas já havia rumores que estariam juntos há alguns meses.

Apaixonado, o casal era constantemente flagrado em demonstrações públicas de afeto, e revelaram o desejo de casar e ter filhos. Gabi Martins e Tierry moravam juntos. Em um show realizado em São Paulo, eles dividiram o palco, onde cantaram juntos e trocaram beijos na frente dos fãs.

Em agosto de 2021, eles chegaram a encerrar o relacionamento. Na época, o ex-BBB Gui Napolitano foi apontado como o pivô do término. Mas quatro dias após a divulgação da informação, eles reataram.