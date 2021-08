Tierry e Gabi Martins terminam relacionamento após briga, diz colunista

Os cantores Tierry e Gabi Martins terminaram o relacionamento, segundo o colunista Leo Dias. O estopim teria sido uma briga na madrugada da terça-feira (10), e a decisão teria vindo do cantor, que chegou a apagar as fotos com a amada do perfil no Instagram.

Apesar da especulação da coluna, a assessoria dos dois artistas comentou que o relacionamento continua bem. Entretanto, os boatos são de que, até então, o ponto final no namoro está mantido.

Namoro assumido

O namoro entre Tierry e Gabi foi confirmado pelos dois ainda no início deste ano, mesmo tendo iniciado o envolvimento no fim de 2020.

Na época da revelação, os dois publicaram imagens no Instagram com buquê de rosas e aliança. "Ela disse sim!", escreveu Tierry com as mãos dos dois unidas.

Gabi e Tierry já haviam falado dos planos para casar e ter filhos, além de afirmarem frequentemente que estavam muito apaixonados.

