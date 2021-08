Gabi Martins e Tierry reatam namoro, diz colunista

Depois de anunciarem o fim do namoro e passarem alguns dias afastados, os cantores Gabi Martins e Tierry reataram, de acordo com a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Eles voltaram a usar as alianças de compromisso e desarquivaram as fotos que têm juntos no Instagram, segundo fontes próximas aos dois.

Na última terça-feira (10), a ex-BBB ficou entre os nomes mais comentados nas redes sociais depois que confirmou que o fim do namoro com o forrozeiro.

Na ocasião, ela confirmou o término do relacionamento ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

"Ontem tivemos uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem", disse Gabi. "Nos desentendemos. Acontece", afirmou Tierry. Os dois estão juntos desde outubro de 2020.