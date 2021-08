Gui Napolitano seria pivô de separação de Tierry e Gabi Martins, diz colunista

O término do namoro de Tierry e Gabi Martins teria sido causado pelo ex da mineira, Gui Napolitano, com que ela teve um romance no Big Brother Brasil (BBB) 20. A relação teria chegado ao fim após uma briga do casal de cantores na madrugada desta terça-feira (10).

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Gabi confirmou que a decisão de terminar partiu de Tierry. Ela não deu detalhes sobre os motivos, mas disse que os dois "não estão bem".

"Léo, bom dia, ontem teve uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente", comentou Martins.

Convite para 'A Fazenda'

Gabi estaria indecisa sobre aceitar ou não o convite para "A Fazenda", que estreia em setembro. A sertaneja teria ganhado apoio do então namorado, mas, começaram especulações de que Gui Napolitano também estaria no reality show da Record TV.

O namoro de Tierry e Gabi teria entrado em crise após os rumores, segundo o colunista.

Namoro de Tierry e Gabi

O namoro entre Tierry e Gabi Martins foi confirmado pelos dois ainda no início deste ano, mesmo tendo iniciado no fim de 2020.

Na época da revelação, os dois publicaram imagens no Instagram com buquê de rosas e aliança. "Ela disse sim!", escreveu Tierry com as mãos dos dois unidas.

Gabi e Tierry já haviam falado dos planos para casar e ter filhos, além de afirmarem frequentemente que estavam muito apaixonado