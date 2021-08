Bruno Dantte, cabeleireiro de Samara Felippo e Cacau Protásio, é acusado de assédio

O cabeleireiro e empresário Bruno Dantte, famoso por tratar de cabelos cacheados e crespos, foi acusado de assédio. Funcionárias, clientes e alunas denunciaram o profissional, que é responsável pelos cabelos de Samara Felippo, Cacau Protásio e Vanessa da Mata. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme relato da cabeleireira Pazin, ela sofreu assédio moral depois de sair de São Paulo para trabalhar no salão dele, no Rio de Janeiro. Após três semanas, a profissional foi demitida, pois não suportou os assédios.

A cabeleireira Samara Rosa pediu, em rede social, para que houvesse a compreensão de que demais funcionárias não compactuaram, em momento algum, com quaisquer tipos de assédio. Ela acrescentou que Bruno estava sendo afastado do salão. Os relatos foram estopim para surgimento de outras vítimas.

Em comunicado publicado no site do stylist, a assessoria de imprensa de Dantte informa que ele optou por se afastar de suas atividades e empresas em razão dos últimos acontecimentos.

A medida não teve tempo determinado, mas durará "até que todos os fatos sejam esclarecidos e cessem os ataques difamatórios que lhe estão sendo indevidamente veiculados nas redes sociais".

A equipe complementa que a assessoria jurídica dele já está tomando as medidas cabíveis e necessárias, e que Bruno lamenta profundamente o ocorrido, não compactuando com nenhum tipo de comportamento abusivo.

Famosas se posicionam

A atriz Samara Felippo foi a primeira famosa a se pronunciar sobre a leva de denúncias contra Bruno: por ter duas filhas já atendidas pelo cabeleireiro, ela apoiou as vítimas por meio do Instagram. "Assédio não é brincadeira, é humilhante, constrangedor e nos machuca", destacou ela na madrugada desta segunda-feira (10).

Dantte e Felippo mantinham amizade, e ela quase foi parceira de negócios do profissional da beleza. "Muitas mulheres chegaram lá através da minha indicação, então deixo aqui toda a minha solidariedade, todo o meu apoio às vítimas", ressaltou a atriz em vídeo.

Na sequência, Fabiula Nascimento também se posicionou sobre o caso, dizendo-se surpresa com as denúncias. "Assédio é crime. Toda a minha solidariedade às vítimas. Sinto muito. Obrigada pelo alerta e pela coragem", publicou ela na legenda de uma imagem de captura de tela com mensagem de uma ex-funcionária de Bruno.

Legenda: Atriz borrou o nome da profissional para não identificá-la Foto: reprodução/Instagram

Na mensagem recebida por Fabiula, a ex-funcionária afirma estar morrendo de vergonha de ter feito parte da equipe de Dantte e pede à atriz que ela apague uma foto em que a profissional aparece a seu lado. "Não quero minha imagem associada a esse ser", frisa.

Por meio do Instagram Stories, a atriz Cacau Protásio também se manifestou sobre as denúncias. "Sempre que existir uma acusação de assédio, seja ele moral, sexual, virtual ou qualquer outro tipo, estarei do lado da vítima", escreveu nesta terça. "Deixo aqui meu afeto e minha solidariedade".

Nota de Bruno Dantte

O colunista Leo Dias divulgou nota do empresário, direcionada a suas clientes, alunas, equipe, seguidoras e amigas. No texto, o cabeleireiro se defende, pontuando prezar por um ambiente de trabalho acolhedor e amistoso.

"Em nenhuma circunstância intimidei pessoas com a intenção de obter qualquer vantagem ou me aproveitei da minha condição de superior hierárquico para coagir funcionárias e clientes", afirma. Ele acrescenta que "alguns relatos" que lhe são atribuídos são "inconvenientes" com as mulheres com as quais ele flertou, não refletindo com exatidão o que ele viveu.

Bruno Dantte Cabeleireiro e empresário "E ainda que eu possa ter me comportado equivocadamente em algum momento, nunca ameacei ou constrangi ninguém durante minhas interações pessoais e sempre houve reciprocidade, entrosamento e mutualidade".

Na nota, Bruno Dantte ressalta não querer deslegitimar fala de outras pessoas e se eximir de suas responsabilidades por "eventuais equívocos imbuídos de eventual masculinidade tóxica", mas pede compreensão por estar em processo de desconstrução. "Reconheço erros e por isso estou aberto ao diálogo e peço desculpas a todas que se sentiram constrangidas".

Além disso, o cabeleireiro alega que alguns ataques contra ele "acabam tomando um erro como se fosse o todo", manchando seu caráter e refletindo em âmbitos familiar, social e profissional de forma "potencialmente irremediável".

Ele finaliza reiterando o afastamento temporário das atividades profissionais e das empresas com as quais se relaciona, pontuando ter a intenção de preservar as mais de 90 famílias que vivem o dia a dia das empresas. "Quero me defender de forma que as pessoas que trabalham comigo não sejam prejudicadas por qualquer conduta minha", escreveu.