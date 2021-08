Vivian Amorim revela que está grávida do primeiro filho: 'foi no susto'

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim, 28, revelou que está grávida do primeiro filho com o publicitário e atleta Léo Hirschmann. A manauara, que está no terceiro mês de gestação, ainda não sabe o sexo do bebê. As informações são do Gshow.

"Foi no susto. Eu estava aproveitando o tempo livre para fazer exames pré-operatório para uma rinoplastia e também exames de rotina para ginecologista. No meio dos exames, no dia 18/6, começaram as suspeitas e, no dia 20/6, eu fiz o teste de farmácia e confirmei as suspeitas", afirmou.