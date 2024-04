Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de abril

Marte e Neturno estão juntos no signo de Peixes nos ensinando que não temos nada, não dominamos nada, não possuímos nada e que tudo um dia acaba. Observe os padrões de resistência dentro de você e se livre deles. Hoje a Lua chega no signo de Sagitário e o clima fica mais leve. A Lua vai conversar em harmonia com Plutão e você ganha uma dose extra de coragem. A energia de Sagitário chega para te mostrar que você pode fazer a travessia com alegria. Você não está sozinho(a) nessa.

Signo de Câncer hoje

Começar de novo? É isso, canceriano(a). Chegou a hora de viver a sua verdade. Você já sabe o que não funciona sua vida. É hora de se auto responsabilizar pelas suas escolhas. Evite cair no drama e busque o caminho mais autêntico.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.