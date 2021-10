Tierry anuncia desligamento de motorista após vídeo de manobra perigosa no Pará viralizar

O cantor e compositor Tierry, dono do sucesso "Rita", anunciou o desligamento do motorista do ônibus da banda após um vídeo do condutor viralizar nas redes sociais. Nas imagens é possível ver a tentativa de ultrapassagem perigosa em uma rodovia do Pará. Segundo o baiano, a equipe está em turnê e seguia para Itaituba, sudoeste paraense.

No vídeo, feito por outro motorista que trafegava no local, mostra o ônibus tentando ultrapassar um caminhão. No entanto, a estrada mostrada é de mão dupla e o veículo não consegue espaço para fazer a manobra.

Veja:

Após o vídeo causar preocupação nos fãs do cantor, Tierry se posicionou em um publicação no Instagram sobre o ocorrido. Ele declarou que não sabia da postura do motorista e disse que, ao tomar conhecimento do fato, pediu que o funcionário fosse desligado da empresa que presta serviço à equipe.

“Estou assustado com tamanha imprudência, mas agradeço a Deus pelo livramento que foi dado a todos nós, a mim, que corriqueiramente estou aí, indo de uma cidade pra outra (quando não há transporte aéreo) e a minha equipe, meus amigos e companheiros de estrada, pais de família”, lamentou o cantor.

Geralmente, os ônibus transportam integrantes da banda, instrumentos e a equipe técnica de som e iluminação.

Os cantores viajam de avião, muitas vezes, por cumprirem outros compromissos como campanhas publicitárias, programas de TV, entre outras atividades nas cidades que recebem os eventos.