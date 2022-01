Relembre os casais formados dentro do BBB

Três meses de confinamento em um reality show como o Big Brother Brasil podem gerar confusões desmedidas, alianças duradouras, estratégias e até mesmo, porque não, romances intensos. Desde a primeira edição do programa, que foi ao ar em 2001, os casais são quase figura garantida no BBB.

Sejam os romances mais básicos, que se encerram após o fim da edição, ou até os mais tórridos, que permanecem até os dias atuais, os casais formados na casa mais vigiada do Brasil ganham legiões de fãs e até nomes carinhosos por parte do público.

Quem não lembra de Francine e Max, por exemplo? Os dois foram uns dos mais admirados em toda a história do programa, mas acabaram durando pouco tempo fora do confinamento. Em contrapartida, Rodrigão e Adriana Sant'Anna seguem juntos e formaram um verdadeiro império nas redes sociais.

A poucos dias da estreia do BBB 22, listamos alguns dos principais casais da história do programa. Lembra de todos eles? Confira na lista:

Sabrina Sato e Dhomini

Foto: reprodução/TV Globo

O romance de Sabrina Sato, hoje apresentadora, e Dhomini, ocorreu na 2ª edição do BBB. Na época, o então participante, que viria a ser o campeão escolhido pelo público, entrou no confinamento comprometido.

Ainda assim, após dias de convivência, os dois começaram um relacionamento. Fora da casa, inclusive, eles permaneceram juntos por quase um ano, quando decidiram encerrar o romance de forma amigável.

Atualmente, tanto Dhomini como Sabrina são casados com outros parceiros. A apresentadora, que foi contratada recentemente pela Rede Globo, é casada com Duda Nagle, com quem teve a pequena Zoe.

Mariana Felício e Daniel Saullo

Foto: reprodução/Instagram

Dentro da casa do Big Brother Brasil, Mariana e Daniel não davam sinais de que o relacionamento poderia ser duradouro. Entretanto, fora do jogo eles provaram que nem tudo se fortalece apenas no confinamento.

Após a saída do BBB 6, eles voltaram a se relacionar, casando finalmente em 2014. Com a união selada, eles tiveram quatro filhos, três meninos e uma menina.

Para relembrar os tempos de relacionamento diante das câmeras, eles participaram do Power Couple Brasil 4, da Rede Record, conquistando a 4ª colocação.

Francine e Max

Foto: TV Globo/Fabrício Mota

Lembrados até hoje como uns dos principais casais da história do BBB, Francine e Max viveram um relacionamento cheio de altos e baixos no jogos. Brigas, ciúmes e carinhos ficaram marcados do envolvimento dos dois para o público, o que levou à formação de uma verdadeira legião de fãs dos dois.

Max saiu do confinamento com o prêmio principal e, assim que deixou a casa, engatou de vez o relacionamento com a ex-sister. No entanto, a compatibilidade entre os dois não foi tão duradoura, acarretando no fim do namoro.

Adriana e Rodrigão

Foto: TV Globo/ Frederico Rozário

Adriana e Rodrigão formavam o casal mais admirado do BBB 11, apesar de muitos alegarem que a sister era bem mais apaixonada que o brother. Na casa, onde Adriana havia chegado algumas semanas após o início, o romance não chegou a durar tanto.

Ainda assim, Adriana se declarou abertamente ao amado, quase como um prenúncio da história que construiriam fora do confinamento. Eles estão casados desde 2015 e são pais de dois filhos.

O sucesso como casal se estendeu até para as redes sociais e eles mantém, juntos, uma série de cursos sobre marketing digital e de como prosperar nesse meio.

Andressa e Nasser

Foto: Tv Globo/Paulo Belote

Andressa é mais um exemplo de participantes do BBB que entraram no reality comprometidos, mas acabaram se envolvendo em meio ao confinamento. Quando conheceu Nasser, a sister deu início a um relacionamento duradouro, que permanece até hoje.

Os dois se conheceram na 13ª edição do programa global, ganhando o público por conta da parceria, e continuou o namoro já fora da casa. Noivos em 2019, eles oficializaram a união com uma cerimônia de casamento realizada em agosto de 2021.

Aline e Fernando

Foto: TV Globo/divulgação

Aline e Fernando não eram o casal favorito do BBB 15, apesar da química instantânea entre os dois. Isso porque o brother já havia iniciado um affair com Amanda no confinamento, mesmo tendo escolhido não prosseguir com o envolvimento.

Quando Aline entrou na casa, os dois começaram a se envolver, mas o romance só durou até a saída da moça, resultando no retorno de Fernando e Amanda logo em seguida.

Já foram do reality, Fernando e Aline re reencontraram, retomando o namoro. Hoje, os dois são casados e pais de Lucca.

Paula e Breno

Foto: TV Globo/Paulo Belote

Paula e Breno se envolveram emocionalmente no Big Brother Brasil 18, logo após o brother finalizar o início de affair com Ana Clara Lima e Jaqueline Grohalski.

Já fora da casa, os dois começaram, de fato, a namorar. O romance resultou em planos de casamento e, agora, os dois vivem a gestação do primeiro filho juntos.