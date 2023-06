Dias após equipe passar susto em avião, Tierry capota carro antes de show na Bahia

O cantor Tierry sofreu um acidente de carro no último fim de semana, horas antes de um show que realizou na Bahia. O artista está bem e não se feriu, segundo a assessoria.

Tierry estava dirigindo em direção a uma estrada no município de Caetanos, ao lado de um amigo; e o carro sofreu um capotamento. Não há informações sobre a causa do acidente.

A assessoria ressaltou que nenhum dos dois teve ferimentos e que Tierry se apresentou normalmente depois. Nenhum membro da equipe do artista estava no veículo.

Susto em avião

O acidente de carro ocorreu dias após o avião com a banda de Tierry precisar fazer um pouso de emergência.

A porta da aeronave na qual a equipe estava abriu, na última segunda-feira (12), pouco depois que decolou do aeroporto de São Luís. O cantor não estava no avião no momento.

Conforme a assessoria de Tierry, apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente com o avião.