Porta de avião com banda de Tierry se abre no ar e piloto faz pouso de emergência; veja vídeo

A porta do avião em que membros da banda do cantor baiano Tierry estavam abriu durante um voo, na segunda-feira (12). Devido ao incidente, o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência em São Luís, no Maranhão. Imagens da aeronave no ar chegaram a ser divulgadas em redes sociais.

O fato aconteceu pouco depois que a banda decolou do aeroporto de São Luís, onde se apresentou no mesmo dia. O cantor não estava no avião. Conforme a assessoria de Tierry, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Assista:

Renato Butyca, produtor geral do cantor baiano, chegou a falar o que passou em postagem no Instagram.

Renato Butyca Produtor Geral do Tierry Só temos uma vida, devemos fazer tudo o que nos faz feliz sem medo de arriscar, pois quando perceber pode ser tarde de mais e não terás outra chance para viver tudo de novo... Portanto seja feliz, não espere o amanhã chegar, faça o que você achar melhor para sua felicidade, não pense duas vezes pode ser tarde demais!

Após a porta do avião abrir, o piloto retornou ao aeroporto de São Luís.

O cantor Tierry publicou no Instagram o vídeo do ocorrido, acompanhado de um emoji de mãos em oração com a palavra: "livramento".