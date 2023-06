Filho de Belo é preso com droga em rodoviária no Rio de Janeiro

Paulo Artur da Silva Vieira, um dos filhos do cantor Belo, foi preso na manhã de terça-feira (13). Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam um pacote com drogas com ele, na Rodoviária Novo Rio. A informação é do jornal O Globo.

O filho do cantor chegava ao Rio, vindo de São Paulo, quando foi revistado pelos PMs. Após ser detido, ele foi encaminhado para o 4º Distrito Policial.

Até a publicação da matéria, o cantor Belo não havia se pronunciado em redes sociais sobre o assunto.

Segundo filho preso

Não é a primeira vez que um herdeiro do cantor se envolve em um caso de polícia, Segundo o jornal O Globo, em 2020, a filha caçula do cantor também foi presa em flagrante pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos.

Conforme a polícia, à época, a filha e outras 11 mulheres eram suspeitas de serem as responsáveis por induzir as vítimas a repassarem dados bancários e a entregarem cartões a outros integrantes do grupo. No caso, motoboys que pegavam os objetos, para, posteriormente, serem utilizados.