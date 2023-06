Simaria afirma que show em festa de Carlinhos Maia não foi volta oficial: 'não vai demorar muito'

A cantora Simaria, ex-dupla da irmã Simone Mendes, afirmou que sua participação na festa de Carlinhos Maia não representa a volta oficial aos palcos. Mas a retomada da carreira não deve "demorar muito".

Simaria se apresentou pela primeira vez após a separação da dupla no último sábado (10) no 'São João da Vila'. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a cantora ressaltou que não poderia recusar a oportunidade de cantar no evento, que homenageou Luiz Gonzaga.

"Quando o Carlinhos me ligou com o Lucas dizendo que era uma homenagem a Luiz Gonzaga, eu falei: 'to dentro'. Porque quando eu era pequenininha na Bahia, eu escutava Luiz Gonzaga desde pequena na casa da minha vó", contou.

Simaria revelou que teve apenas um ensaio, no dia anterior ao evento, e teve a participação de um produtor com quem ela está trabalhando. Em relação à carreira solo, a artista não deixou claro os próximos passos.

Simaria Cantora Na verdade, [no São João] eu vim dar uma aparecida. A volta volta mesmo, eu nem sei dizer quando é, mas eu sei que provavelmente não vai demorar muito.

Futuro musical

Desde o fim da dupla com a irmã Simone, em agosto de 2022, a cantora Simaria não revelou que destino tomaria na música. Apenas pontuou, por assessoria, que retomaria algo em 2023.

Ao Fofocalizando, Simaria ressaltou que continua compondo. "Acho que o artista tem disso, é muita arte aqui dentro da alma para deixar presa, você precisar colocar isso para fora", disse.

Durante o show no São João, Simaria parou o público por um momento e dedicou o show à cantora e compositora cearense Rita de Cássia. "Pioneira, a maior compositora do Nordeste foi Rita de Cássia. Por favor, uma salva de palmas", pediu Simaria ao convidados da festa.