Simaria volta aos palcos em show no São João de Carlinhos Maia

Após meses sem aparecer no palco, a baiana Simaria cantou muito forró no "São João da Vila' — festa do influenciador Carlinhos Maia — nesse sábado (10). A aparição chegou a ser assunto nos trends topics do Twitter.

No repertório, sucessos como "Asa Branca", "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Palácios e Casrelos", entre outros.

Simaria ainda cantou os últimos hits que emplacou quando cantava com a irmã, a cantora Simone. No setlist, "Foi Pá Pum", "Quando o Mel é Bom".

Ainda na apresentação, Simaria parou o público por um momento e dedicou o show a cantora e compositora cearense Rita de Cássia.

"Pioneira, a maior compositora do Nordeste foi Rita de Cássia. Por favor, uma salva de palmas", pediu Simaria ao convidados da festa.