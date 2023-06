MC Pipokinha pode deixar funk e investir em carreira gospel, diz jornalista

MC Pipokinha, que teve diversos shows cancelados por causa de polêmicas, considera dar um novo rumo para a carreira musical. Ao invés de focar no funk, talvez ela inicie uma trajetória na música gospel. As informações são do jornalista Luiz Bacci.

“Fontes: Pipokita estuda gravar e seguir carreira gospel. A estrela teria confidenciado para pessoas próximas esse desejo. O que acham?”, escreveu o jornalista, em publicação no Instagram.

Os usuários da rede relataram surpresa e incômodo. “Vai sexualizar música gospel? Cuidado, Deus não tolera isso”, escreveu um. “Manda ela procurar um hospital psiquiátrico. É o que ela está precisando”, disse outro.

Polêmicas de MC Pipokinha

Após debochar do salário de professores, em março, MC Pipokinha teve pelo menos sete shows cancelados no Brasil. A maior parte dos eventos tem público universitário ou é organizado diretamente por grupos de estudantes.

Os cancelamentos começaram após a cantora ser criticada nas redes por conta do conteúdo sexual em shows. Uma professora, então, teria comentado em uma das redes da cantora sobre a problemática de ações desse tipo diante do público.

Pipokinha desdenhou do salário da profissional, comparando com o que tem ganhado nos shows: "Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora. [...] Coitada, meu baile tá [R$] 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, ela não ganha nem [R$] 5 mil sendo professora", disse a funkeira.

Em outra polêmica mais recente, a funkeita foi criticada por abaixar a calça dentro de uma cabine de avião. Em vídeo que circulou nas redes sociais, ela aparece ao lado de piloto.

O profissional pediu para ela não mostrar a bunda. “Não mostrei, tô de shorts. Achou que eu tava pelada, né?”, disse a MC.