MC Pipokinha é criticada por debochar do salário de professora: 'não ganha nem 5 mil'

A funkeira MC Pipokinha, que vem sendo criticada nos últimos dias por supostamente ter feito sexo oral com uma fã no palco, foi às redes sociais gerar mais uma polêmica. Tudo aconteceu quando um fã disse que discutiu com uma professora, em sala de aula, para defender a cantora, que é conhecida por performances "ousadas", ao que a funkeira respondeu: "coitada".

Pipokinha desdenhou, inclusive, do salário da profissional, comparando com o que tem ganhado nos shows. "Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora. [...] Coitada, meu baile tá [R$] 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, ela não ganha nem [R$] 5 mil sendo professora", disse a funkeira.

A declaração gerou uma avalanche de críticas nas redes sociais. "Ela falando que pra ser professor não tem que ter nada pra fazer em casa. Imagina se todo os professores pensassem assim? O mundo estaria bem pior do que está agora", criticou um internauta. "Sou professora, meu bem! Me orgulho da minha profissão e estudei muito, sim! Salário não tem nada a ver com estudar menos ou estudar mais, infelizmente", reclamou outra.

Vídeo polêmico de suposto sexo oral

Um vídeo de um show da funkeira tem circulado e repercutido nas redes sociais. Na gravação, MC Pipokinha aparece supostamente recebendo sexo oral de uma fã, que está nua, dançando em cima do palco.

"É sério mesmo que tem gente que vai dizer que isso é normal? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Não pode ser", disse um usuário nas redes sociais. "Tudo o que vejo [sobre a Pipokinha] é contra minha vontade. Mas, isso já está passando dos limites", comentou outro.