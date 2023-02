MC Pipokinha é criticada após fala sobre assédio: 'a coisa mais normal que existe'

Em alta na internet, MC Pipokinha foi criticada após fazer uma afirmação sobre assédio, durante entrevista ao Podcast Creators, nesta quarta-feira (15). Na ocasião, a cantora declarou que mulheres não devem usar roupas curtas se não quiserem sofrer assédio.

Ao falar sobre o assunto, Pipokinha declarou que o crime é algo normal:

“Em relação a assédio, assédio todo mundo… Você é bonito, você não sofre assédio? Então, todo mundo sofre assédio. Isso é a coisa mais normal que existe no mundo”.

A cantora ainda argumentou que a única forma de lidar com o assédio é “sabendo se defender”, chegando a citar o episódio em que ela mesma foi assediada. De acordo com a funkeira, ao utilizar o microfone para bater em um homem que colocou a mão na sua calcinha, ninguém tentou tocá-la novamente.

"Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites com você. Vai de você saber se impor e saber se defender. ‘Ah, eu não sei me defender’. Então evita, não use uma roupa curta. Se você não sabe lidar com assédio, [...] se você vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use uma roupa curta", defendeu.

Finalizando, a MC chegou a afirmar que “roupa curta não é para qualquer uma”, pois existem consequências ao “mostrar uma bunda bonita”.

CRÍTICAS

Espalhando-se rapidamente pela internet, as falas da cantora geraram uma enxurrada de críticas entre os usuários, que ressaltaram o quão problemáticas foram as declarações.

“Não é porque é recorrente, que vai ser normal. A culpa não pode ser da vítima. Esse tipo de fala, além de machista, normaliza [o assédio] com base no ‘a vida é assim’”, escreveu um dos perfis.

Outra usuária destacou que também é possível ser assediada ao usar “roupas largas”, e disse ter “nojo de mulher que abraça esse discurso”.