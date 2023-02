Youtuber Karen Bachini desmente acusações de ex-funcionária e viraliza: 'sem mais mentiras'

Karen Bachini desmentiu novas acusações de uma ex-funcionária após uma nova polêmica surgir nas redes sociais. A blogueira foi acusada de assédio moral em 2022 e, nessa terça-feira (14) se pronunciou novamente em um vídeo do YouTube de mais de uma hora: 'sem mais mentiras".

Priscilla Danielle, a acusadora, fez um novo vídeo sobre o assunto no último dia 9 de fevereiro. Ela alega que se sentiu coagida e "chantageada emocionalmente" por Karen, que a teria procurado para pedir um vídeo de retratação.

"Ela queria um vídeo de retratação, porque, segundo ela, a culpa é minha. Eu não vou fazer vídeo de retratação porque não fiz nada de errado", alega.

Direitos trabalhistas

Karne rebateu o novo desabafo e, sem citar o nome de Priscilla, afirmou que a ex-funcionária revelou elementos de um processo trabalhista que correu em segredo de justiça, quando Priscilla ganhou o direito de CLT, pois antes ela estava como MEI.

A youtuber contou que o caso em questão é relacionado aos acontecimentos que levaram à demissão de ex-colaboradora. Em 2019, Karen recebeu um convite da Comic Con para fazer uma cobertura, mas pediu para a assistente recusar pois ela estava muito ocupada.

"Ela me mandou o print. Eu falei: 'Declina, porque estou muito atarefada nesta semana'. E aí, ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con, continuou falando com a marca e conseguiu os ingressos, coagindo outra funcionária a ir com ela. Fiquei sabendo porque vi umas faturas de carro por aplicativo, tipo, 300 reais", conta Bachini.

Demissão

Após essa descoberta, houve a demissão. Ela também comentou que Priscilla era desorganizada e descomprometida com prazos.

"O meu silêncio foi muito custoso para mim. Minha saúde mental está muito abalada, a minha honra, a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, a minha linha de maquiagem. Então, não tive outra escolha, porque essa pessoa não me deu outra escolha, a não ser vir aqui e contar tudo para vocês", pontua Karen.

Karen finaliza o vídeo afirmando que: "Todo mundo não tem a obrigação de gostar de mim, mas ninguém pode mentir sobre coisas que fiz ou não fiz na internet e sair impune. A partir de agora, estou tomando as medidas cabíveis, civis e criminais, contra qualquer pessoa que esteja mentindo sobre minha pessoa na internet".