Dias após falas polêmicas em podcast, Karen Bachini é acusada de assédio por ex-funcionária

A youtuber e maquiadora Karen Bachini voltou a ser assunto nas redes sociais após ser acusada de assediar uma ex-funcionária. Priscila Danielle, que utilizou o Instagram para expor o caso, alegou ter processado a influenciadora e que ela teria pedido sigilo sobre o caso à Justiça.

Apesar de não citar o nome de Karen, a jovem descreveu como teria sido o trabalho com ela durante seis meses. Depois disso, a parceria de trabalho teria sido encerrada entre as duas.

"Eu ficava lá o dia inteiro, tinha que pegar coco de cachorro, tinha que mostrar para a diarista que checasse o apartamento inteiro, tinha que ajudar o namorado - que não falava português - com a alimentação dele", contou a moça. Nenhuma prova das acusações foi mostrada no vídeo.

Segundo ela, o trato com Karen era sempre difícil e teria chegado a ser uma espécie de assédio virtual. "Ela pegou uma foto minha com a maquiagem toda borrada, fez uma figurinha e colocou no grupo de todos que trabalham com ela me zoando", afirmou.

Pedido de desculpas

Karen ainda não veio a público se manifestar sobre o caso, nem confirmou que o trabalho com a moça teria de fato ocorrido. Na última semana, a youtuber repercutiu nas redes por uma série de comentários polêmicos.

O mais recente aconteceu durante uma participação em um podcast. Na ocasião, Bachini comparou o trabalho de uma modelo com o exercido em uma lavoura, supondo que o primeiro seria mais fácil que o segundo.

"Para mim, quem faz o maior trabalho, o mais difícil que já vi até hoje, é modelo. Você pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas ele tem o horário dele e vai para casa feliz", disse, virando alvo de críticas sobre a declaração.

Após a repercussão negativa na Internet, ela resolveu vir a público para pedir desculpas pelo ocorrido. "Peço perdão. Diminuí uma profissão que é muito sofrida. O que eu queria dizer é que modelos e atrizes sofrem muita pressão psicológica, precisam emagrecer. A comparação que fiz foi injusta", contou em parte do comunicado.

Além dessa declaração, Karen fez vídeo mostrando outras declarações problemáticas, alegando que tem buscado aprender a respeitar.

"De alguma forma, me deixei esquecer a vida que levei e as dificuldades que passei não importaram, e só o que importa para mim é o lugar onde estou agora... a estrada que vou trilhar agora, de aprendizado, vai ser bem longa. Espero que vocês tenham paciência comigo. Estou disposta a aprender. Espero que vocês me entendam e não desistam de mim", concluiu na gravação.