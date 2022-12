Sabrina Sato será jurada na 3ª temporada do 'The Masked Singer Brasil'

A apresentadora Sabrina Sato será uma das novas juradas do programa 'The Masked Singer Brasil', que estreia na terceira temporada em janeiro de 2023. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (30), durante exibição do programa 'Encontro com Patrícia Poeta'.

"Estou muito feliz que agora faço parte do The Masked Singer. Estou animadíssima! É um programa de muito sucesso, é divertido, para a família", disse a apresentadora em meio ao anúncio.

Time de jurados

Agora, Sabrina se junta aos jurados Taís Araújo e Eduardo Sterblitch, que já são rostos conhecidos dos espectadores do reality show. Os jurados são os responsáveis por ajudar na descoberta dos famosos por trás das fantasias.

"Sou muito boa em adivinhar, uma detetive de primeira! Veio com a tática dos meus antepassados, vocês vão ficar passados quando eu adivinhar todos", brincou Sabrina ao revelar as expectativas.