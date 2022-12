Quem está na roça falsa? Veja nomes e como foi a votação em A Fazenda

A roça falsa de 'A Fazenda 14', da Record TV, começou a ser formada nesta terça-feira (29). A dinâmica inédita terá um falso eliminado, que irá ficar escondido por dois dias e terá acesso a vídeos da sede.

Bárbara Borges, Deolane Bezerra, Pelé Milflows e Pétala Barreiros estão na berlinda e podem ganhar a chance de acompanhar o reality em um quarto separado. Nenhum dos peões sabe que a roça é falsa.

A formação seguiu os termos de uma roça normal, com a indicação da fazendeira Bia Miranda, votação dos peões e o tradicional resta um. Um das peoas pode sair da berlinda na Prova do Fazendeiro, nesta quarta-feira (30), com exceção de Pétala Barreiros.

A votação para que o público escolha quem deve continuar no programa começa logo após a prova, com a vitória de uma dos participantes e a definição da roça.

O nome do peão escolhido será revelado no programa ao vivo de quinta-feira (1°). O falso eliminado ficará no rancho e, na sexta-feira (2), poderá convidar dois peões para visitá-lo.

Os participantes escolhidos irão conversar com o roceiro, assistirão a vídeos do reality e retornam à sede sem poder contar sobre a roça falsa. No sábado (3), o falso eliminado volta à sede.

VOTAÇÃO

A fazendeira Bia Miranda indicou Pelé Milflows diretamente para a roça fake. "Ele fica pedindo para ir para a roça. Já pediu essa semana e pediu semana passada também. E eu acho que a pessoa não pode ficar pedindo para ir para roça se garantindo que vai voltar fazendeiro", disse a influenciadora.

"Eu já imaginava que seria essa a estratégia", rebateu Pelé.

Pétala Barreiros recebeu cinco votos e foi a indicada pela casa. Por ser a mais votada entre os companheiros, Pétala ganhou o direito de puxar um peão diretamente da baia: entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, ela escolheu Babi.

Na dinâmica do resta um, Deolane Bezerra sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Ela deveria vetar um dos oponentes da Prova do Fazendeiro e optou por Babi.

Mas a decisão da advogada foi revertida por Iran Malfitano, sob posse do poder do lampião. O ator vetou Pétala da Prova do Fazendeiro.

PODERES DO LAMPIÃO

A formação da roça falsa também foi influenciado pelos poderes da Chama do Lampião, sob posse de Iran Malfitano.

Ela escolheu ficar com o poder da Chama Vermelha, que dava o poder de trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro por outro peão da roça.

Iran deu o poder da Chama Amarela para André Marinho. O poder amarelo permitia votar duas vezes, e o peão escolheu votar duplamente em Pétala.

QUEM VOTOU EM QUEM

Iran Malfitano votou em Pétala Barreiros;

Deolane Bezerra votou em Iran Malfitano;

Bárbara Borges votou em Pétala Barreiros;

Moranguinho votou em Iran Malfitano;

Pelé Milflows votou em Pétala Barreiros;

Pétala Barreiros votou em Iran Malfitano;

André Marinho votou Pétala Barreiros*.

*André Marinho, sob posse do poder da Chama Amarela, votou duas vezes em Pétala

