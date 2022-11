Oscar 2023 terá exibição ao vivo de todas as categorias da cerimônia

A cerimônia do Oscar 2023 irá exibir ao vivo todas as categorias, conforme nova decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Inicialmente, a entidade havia decidido apresentar apenas as categorias principais. Contudo, o CEO da instituição, Bill Kramer, voltou atrás após receber críticas porque, em 2022, somente 15 de 23 categorias foram mostradas ao vivo.

Em entrevista à revista Variety, ele detalhou que todos os vencedores serão anunciados durante transmissão oficial.

Bill Kramer CEO da Academia "Estamos comprometidos em ter uma cerimônia que celebre os artesãos, as artes e as ciências e a natureza colaborativa da produção de filmes. Essa é a missão da Academia, e estou muito esperançoso de que possamos fazer um programa que celebre todos os componentes do cinema de uma maneira divertida e envolvente".

A 95ª edição do Oscar será realizada no dia 12 de março de 2023, direto do Dolby Theatre, com transmissão para mais de 200 países.

Jimmy Kimmel será apresentador

Para a 95ª edição do Oscar, Jimmy Kimmel será novamente o apresentador. Comediante e apresentador de TV, comandou as cerimônias da festa do cinema em 2017 e 2018.

"Ser convidado para apresentar o Oscar pela terceira vez é uma grande honra ou uma armadilha. De qualquer forma, sou grato à Academia por me perguntar tão rapidamente depois que todos os bons disseram não", brincou ele ao aceitar o convite, em um comunicado oficial.

Na edição de 2017, a festa do Oscar, também comandada por Jimmy Kimmel, foi marcada por um fato dos mais inusitados. Os atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o vencedor errado após uma confusão com os envelopes: era Moonlight: sob a luz do luar e não La La Land: cantando estações.