Morre Sacheen Littlefeather, atriz indígena humilhada no Oscar de 1973

Morreu, aos 75 anos, Sacheen Littlefeather, a ativista e atriz nativa americana que marcou a história do Oscar por recusar o prêmio em 1973. A informação foi confirmada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no último domingo (2).

No Twitter, a Academia lamentou a morte da artista e relembrou uma famosa fala de Littlefeather: "Quando eu me for, sempre lembrem que cada vez que você defende sua verdade, você manterá minha voz e as vozes de nossas nações e povos".

Vaiada ao recusar o Oscar

Littlefeather, de origem apache e yaqui, foi vaiada na cerimônia da Academia em 1973, na primeira transmissão ao vivo para todo o mundo. Na ocasião, ela alegou que Marlon Brando, a quem ela representava, recusava o Oscar de melhor ator por "O Poderoso Chefão" devido ao "tratamento reservado aos nativos americanos pela indústria cinematográfica".

Como gesto de protesto, a atriz recusou o prêmio em nome de Brando.

Há duas semanas, a Academia realizou um evento no novo museu de Los Angeles para homenagear Littlefeather e pedir desculpas públicas pelo tratamento que ela recebeu na cerimônia do Oscar há quase 50 anos.