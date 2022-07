Will Smith fala sobre tapa que deu em Chris Rock no Oscar: 'Chris, eu te peço desculpas'

O ator Will Smith falou em vídeo, pela primeira vez, sobre o tapa que deu em Chris Rock no Oscar 2022. O fato aconteceu após um comentário sobre a atriz e apresentadora Jada Pinkett — esposa do protagonista de "um Maluco No Pedaço".

Rock apresentava o prêmio de melhor documentário, quando fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que tem alopecia, uma doença que causa a queda de cabelos.

Em vídeo, Will Smith fala sobre o assunto por quase seis minutos.

Assista depoimento de Will Smith sobre tapa:

No vídeo, Will Smith respondeu perguntas feitas nas redes sociais sobre o ocorrido. A primeira delas questiona o motivo do ator não ter pedido desculpas à Chris quando recebeu o Oscar de melhor ator pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs".

Will Smith Ator Estava tudo confuso naquele momento. Entrei em contato com Chris e a mensagem que voltou é que ele não está pronto para falar.

O ator aproveitou o espaço para pedir desculpas sobre o que fez contra Chris Rock, "Quero falar para você, Chris, eu te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto", declarou o ator.

Outra fala de Will Smith que chama atenção foi um pedido de desculpas à mãe e à família de Chris. "Não pensei em como as pessoas ficaram magoadas naquele momento".